Хлебодаров Анатолий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебодаров Анатолий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Корнаухова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Хлебодарова Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
1976

Сын: Хлебодаров Максим Анатольевич

Мать ребёнка: Хлебодарова Ольга Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлебодарова Ольга Федоровна

Смерть
2019
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