Хлебодаров Анатолий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смерти2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Корнаухова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Хлебодарова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
1976
Сын: Хлебодаров Максим Анатольевич
Мать ребёнка: Хлебодарова Ольга Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2019