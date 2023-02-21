Вострикова Марфа Антоновна
Место рожденияРоссия, Липецкая область, Добринский район, деревня Воля
Дата рождения21.09.1911
Дата смерти12.04.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1911
Отец: Востриков Антон
Мать: не указана
Россия, Липецкая область, Добринский район, деревня Воля
Рождение ребёнка
20.01.1937
Сын: Востриков Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Востриков Тимофей Васильевич
Россия, Липецкая область, Добринский район, деревня Новая
Рождение ребёнка
19.08.1940
Дочь: Перова Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Востриков Тимофей Васильевич
Студёнка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова Зинаида Тимофеевна
Отец ребёнка: Востриков Тимофей Васильевич
Смерть
12.04.1978
Березнеговатка, Добринский муниципальный район, Липецкая область