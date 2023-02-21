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Вострикова Марфа Антоновна

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Место рождения

Россия, Липецкая область, Добринский район, деревня Воля

Дата рождения

21.09.1911

Дата смерти

12.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1911

Отец: Востриков Антон

Мать: не указана

Россия, Липецкая область, Добринский район, деревня Воля
Рождение ребёнка
20.01.1937

Сын: Востриков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Востриков Тимофей Васильевич

Россия, Липецкая область, Добринский район, деревня Новая
Рождение ребёнка
19.08.1940

Дочь: Перова Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Востриков Тимофей Васильевич

Студёнка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Зинаида Тимофеевна

Отец ребёнка: Востриков Тимофей Васильевич

Смерть
12.04.1978
Березнеговатка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
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