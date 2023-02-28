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Матюкова (Романова) Анна

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Место рождения

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

01.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1887

Отец: Романов Феодор

Мать: Романова Анна

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
03.02.1903

Муж: Матюков Иван

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1904

Сын: Матюков Филипп

Отец ребёнка: Матюков Иван

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1921

Сын: Матюков Алексей

Отец ребёнка: Матюков Иван

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нужина Матрена

Отец ребёнка: Матюков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Полина

Отец ребёнка: Матюков Иван

Смерть
Неизвестно
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