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Евстратов Илья Максимович
Евстратов Илья Максимович
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Древо
Место рождения
Мурманск
, город Мурманск, Мурманская область
Дата рождения
19.01.2010
Пол
Мужской
Отец
Евстратов Максим Юрьевич
1976 г.р.
Мать
Пономарева Наталья Владимировна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.2010
Отец:
Евстратов Максим Юрьевич
Мать:
Пономарева Наталья Владимировна
Мурманск
, город Мурманск, Мурманская область
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