Кустова Параскева Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустова Параскева Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кустова Манефа Фёдоровна

Отец ребёнка: Кустов Фёдор Васильевич

Исаево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кустова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Кустов Фёдор Васильевич

Исаево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кустова Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Кустов Фёдор Васильевич

Исаево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кустов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Кустов Фёдор Васильевич

Исаево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кустов Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Кустов Фёдор Васильевич

Исаево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кустов Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно