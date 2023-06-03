Кустова Параскева Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кустова Манефа Фёдоровна
Отец ребёнка: Кустов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Кустова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Кустов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кустова Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Кустов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кустов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Кустов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Кустов Фёдор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно