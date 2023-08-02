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(Булычева) Анна Петровна
(Булычева) Анна Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1871
Дата смерти
1871
Пол
Женский
Отец
Булычев Петр Алексеевич
Мать
Булычева (Теплякова) Мавра Спиридоновна
Около 1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец:
Булычев Петр Алексеевич
Мать:
Булычева Мавра Спиридоновна
Смерть
1871
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