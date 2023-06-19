(Тарада (Исавенко)) Анна Ефремовна
Место рождения
Дата рождения01.02.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1912
Отец: Исавенко Ефрем Анастасиевич
Мать: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно