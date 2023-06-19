(Тарада (Исавенко)) Анна Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тарада (Исавенко)) Анна Ефремовна

Место рождения

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.02.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1912

Отец: Исавенко Ефрем Анастасиевич

Мать: Пелагея Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край