Крыгина Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1985

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1985

Отец: Крыгин Владимир Борисович

Мать: Крыгина Любовь Федотовна

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