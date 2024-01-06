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Крыгина Елена Владимировна
Крыгина Елена Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.06.1985
Пол
Женский
Отец
Крыгин Владимир Борисович
1957 г.р.
Мать
Крыгина Любовь Федотовна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1985
Отец:
Крыгин Владимир Борисович
Мать:
Крыгина Любовь Федотовна
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