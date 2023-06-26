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Окороков Виктор Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.2008

Сын: Окороков Артём Викторович

Мать ребёнка: Окорокова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
26.04.2013

Сын: Окороков Максим Викторович

Мать ребёнка: Окорокова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
30.06.2017

Дочь: Окорокова Алёна Викторовна

Мать ребёнка: Окорокова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
10.11.2021

Сын: Окороков Иван Викторович

Мать ребёнка: Окорокова Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окорокова Елена Владимировна