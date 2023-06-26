Окороков Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.2008
Сын: Окороков Артём Викторович
Мать ребёнка: Окорокова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
26.04.2013
Сын: Окороков Максим Викторович
Мать ребёнка: Окорокова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
30.06.2017
Дочь: Окорокова Алёна Викторовна
Мать ребёнка: Окорокова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
10.11.2021
Мать ребёнка: Окорокова Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно