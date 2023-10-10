Соколов Вадим Валерьевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1974
Бракосочетание
25.09.1993
Рождение ребёнка
05.08.1996
Дочь: Соколова Елизавета Вадимовна
Мать ребёнка: Соколова Жанна Викторовна
Рождение ребёнка
29.09.2000
Дочь: Соколова Людмила Вадимовна
Мать ребёнка: Соколова Жанна Викторовна
Рождение ребёнка
02.02.2006
Мать ребёнка: Соколова Жанна Викторовна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Приемный сын. Родная мать-Зубарева Елена Юрьевна 1971 г.р