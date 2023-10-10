Соколов Вадим Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Вадим Валерьевич

Соколов Вадим Валерьевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЖС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1974

Отец: Соколов Валерий Иванович

Мать: Соколова Валентина Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
25.09.1993

Жена: Соколова Жанна Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.08.1996

Дочь: Соколова Елизавета Вадимовна

Мать ребёнка: Соколова Жанна Викторовна

Рождение ребёнка
29.09.2000

Дочь: Соколова Людмила Вадимовна

Мать ребёнка: Соколова Жанна Викторовна

Рождение ребёнка
02.02.2006

Сын: Зубарев Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Соколова Жанна Викторовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Приемный сын. Родная мать-Зубарева Елена Юрьевна 1971 г.р
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close