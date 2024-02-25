Анна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анфиса Тихоновна
Отец ребёнка: Хренов Тихон Степанович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Степан Тихонович
Отец ребёнка: Хренов Тихон Степанович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Федор Тихонович
Отец ребёнка: Хренов Тихон Степанович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Надежда Тихоновна
Отец ребёнка: Хренов Тихон Степанович
Смерть
Неизвестно