Анна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Тихон Степанович

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анфиса Тихоновна

Отец ребёнка: Хренов Тихон Степанович

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Степан Тихонович

Отец ребёнка: Хренов Тихон Степанович

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Федор Тихонович

Отец ребёнка: Хренов Тихон Степанович

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Надежда Тихоновна

Отец ребёнка: Хренов Тихон Степанович

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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