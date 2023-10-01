Ковалёва-Бондарева Анастасия Евгеньевна Евгвеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1918
Отец: Бондарев Евгений Евгвен
Мать: Бондарева Мария
Рождение ребёнка
?.12.1939
Отец ребёнка: Ковалёв Пётр Илларионович
Рождение ребёнка
28.02.1942
Дочь: Сидорова-Ковалёва Миля Петровна
Отец ребёнка: Ковалёв Пётр Илларионович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Ковалёв Александр Петрович
Отец ребёнка: Ковалёв Пётр Илларионович
Рождение ребёнка
?.05.1959
Отец ребёнка: Ковалёв Пётр Илларионович
Смерть
Неизвестно