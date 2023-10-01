Ковалёва-Бондарева Анастасия Евгеньевна Евгвеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалёва-Бондарева Анастасия Евгеньевна Евгвеновна

Ковалёва-Бондарева Анастасия Евгеньевна Евгвеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1918

Отец: Бондарев Евгений Евгвен

Мать: Бондарева Мария

Рождение ребёнка
?.12.1939

Сын: Ковалёв Виктор Петрович

Отец ребёнка: Ковалёв Пётр Илларионович

Рождение ребёнка
28.02.1942

Дочь: Сидорова-Ковалёва Миля Петровна

Отец ребёнка: Ковалёв Пётр Илларионович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Ковалёв Александр Петрович

Отец ребёнка: Ковалёв Пётр Илларионович

Рождение ребёнка
?.05.1959

Сын: Ковалёв Николай Петрович

Отец ребёнка: Ковалёв Пётр Илларионович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close