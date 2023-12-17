Мишкевич Евгений Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1932
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1932
Отец: Мишкевич Франц Адольфович
Мать: Мишкевич Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2014