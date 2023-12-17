Мишкевич Евгений Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишкевич Евгений Францевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1932

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1932

Отец: Мишкевич Франц Адольфович

Мать: Мишкевич Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2014
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