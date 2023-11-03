Баянова (Удилова) Соломея Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баянова (Удилова) Соломея Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Баянов Козма Матвеев

Отец ребёнка: Баянов Матвей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Речкина Параскева Матвеева

Отец ребёнка: Баянов Матвей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баянов Матвей Иванов

Смерть
Неизвестно
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