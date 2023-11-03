Баянова (Удилова) Соломея Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Баянов Козма Матвеев
Отец ребёнка: Баянов Матвей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Речкина Параскева Матвеева
Отец ребёнка: Баянов Матвей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баянов Матвей Иванов
Смерть
Неизвестно