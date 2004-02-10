Сорокин Виктор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1941
Дата смерти10.02.2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1941
Отец: Сорокин Максим Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1960
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.1962
Дочь: Плотникова Галина Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.02.2004
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
Около 12.02.2004