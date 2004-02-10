Сорокин Виктор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Виктор Максимович

Сорокин Виктор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1941

Дата смерти

10.02.2004

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1941

Отец: Сорокин Максим Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1960

Сын: Сорокин Игорь Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.04.1962

Дочь: Плотникова Галина Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
10.02.2004
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
Около 12.02.2004
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область