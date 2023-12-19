Донгак Токур Седиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1939
Отец: Севек-Оол Донгак
Рождение ребёнка
20.04.1971
Сын: Донгак Артем Анай-оолович
Отец ребёнка: Донгак Аннай-оол Доспанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донгак Виктор Анай-оолович
Отец ребёнка: Донгак Аннай-оол Доспанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шивит Виктор Анай-оолович
Отец ребёнка: Донгак Аннай-оол Доспанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донгак Виктор Анай-оолович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно