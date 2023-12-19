Донгак Токур Седиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДонгак Токур Седиповна

Донгак Токур Седиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1939

Отец: Севек-Оол Донгак

Мать: Севек-Оол Селикпаа Сендеевна

Рождение ребёнка
20.04.1971

Сын: Донгак Артем Анай-оолович

Отец ребёнка: Донгак Аннай-оол Доспанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донгак Виктор Анай-оолович

Отец ребёнка: Донгак Аннай-оол Доспанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шивит Виктор Анай-оолович

Отец ребёнка: Донгак Аннай-оол Доспанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донгак Виктор Анай-оолович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close