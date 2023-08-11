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Рожковская Клавдия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Рожсковский Егор Емельянович

Мать: Рожковская Анастасия Михайловна

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