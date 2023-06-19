Древицкий Вдовин Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения31.12.1940
Дата смерти2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шадэ Эмилия Болеславовна
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Военная служба
Неизвестно
Смерть
2012