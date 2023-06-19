Древицкий Вдовин Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Древицкий Вдовин Василий Александрович

Место рождения

Балаир, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

31.12.1940

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Балаир, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
05.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шадэ Эмилия Болеславовна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Военная служба
Неизвестно
Смерть
2012