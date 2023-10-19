Алексеев Павел Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Павел Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
27.07.1915

Жена: Алексеева Марфа Романовна

Рождение ребёнка
08.12.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Марфа Романовна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
цеховой столярного цеха
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