Алексеев Павел Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
27.07.1915
Рождение ребёнка
08.12.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Марфа Романовна
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
цеховой столярного цеха