Янушкевич Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнушкевич Сергей

Янушкевич Сергей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1944

Сын: Янушкевич Александр

Мать ребёнка: Янушкевич Мария Николаевна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янушкевич Мария Николаевна

Смерть
1981
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close