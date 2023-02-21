Янушкевич Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1944
Сын: Янушкевич Александр
Мать ребёнка: Янушкевич Мария Николаевна
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Янушкевич Мария Николаевна
Смерть
1981