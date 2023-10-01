Ряшенцев Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ряшенцева Алена Михайловна
Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
20.01.2006
Сын: Ряшенцев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Ряшенцева Алена Михайловна
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край