Веретенникова (Бутаева) Алиса (Маргарита) сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Роташнюк Сергей
Мать: Гинтер Елена Вадимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.2012
Отец ребёнка: Бутаев Умид Салимович
Рождение ребёнка
04.09.2013
Дочь: Бутаева Асель Умидовна
Отец ребёнка: Бутаев Умид Салимович
Бракосочетание
С 31.10.2023
Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край