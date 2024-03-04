Веретенникова (Бутаева) Алиса (Маргарита) сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенникова (Бутаева) Алиса (Маргарита) сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Роташнюк Сергей

Мать: Гинтер Елена Вадимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаев Умид Салимович

Рождение ребёнка
24.04.2012

Сын: Бутаев Максим Умидович

Отец ребёнка: Бутаев Умид Салимович

Рождение ребёнка
04.09.2013

Дочь: Бутаева Асель Умидовна

Отец ребёнка: Бутаев Умид Салимович

Бракосочетание
С 31.10.2023

Муж: Веретенников Андрей Игоревич

Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край

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