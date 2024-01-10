Павла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавла

Павла

Место рождения

с.Тамир Кяхтинском районе Бурятии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Тамир Кяхтинском районе Бурятии
Рождение ребёнка
1900

Сын: Унагаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Унагаев Иван Александрович

с.Шерагол Бурятия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Унагаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Унагаев Иван Александрович

Бурят-Монгольская АССР, Кихтинский р-н, с. Шерагул
Рождение ребёнка
1918

Сын: Унагаев Иннокентий (Ходырь) Иванович

Отец ребёнка: Унагаев Иван Александрович

Бурятская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шангина Крестинья Ивановна

Отец ребёнка: Унагаев Иван Александрович

Бурят-Монгольская АССР, Кихтинский р-н, с. Шерагол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Унагаев Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
с.Шерагол Бурятия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close