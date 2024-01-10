Павла
Место рожденияс.Тамир Кяхтинском районе Бурятии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Тамир Кяхтинском районе Бурятии
Рождение ребёнка
1900
Сын: Унагаев Александр Иванович
Отец ребёнка: Унагаев Иван Александрович
с.Шерагол Бурятия
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Унагаев Иван Александрович
Бурят-Монгольская АССР, Кихтинский р-н, с. Шерагул
Рождение ребёнка
1918
Сын: Унагаев Иннокентий (Ходырь) Иванович
Отец ребёнка: Унагаев Иван Александрович
Бурятская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шангина Крестинья Ивановна
Отец ребёнка: Унагаев Иван Александрович
Бурят-Монгольская АССР, Кихтинский р-н, с. Шерагол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с.Шерагол Бурятия