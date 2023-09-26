Скорняков Алексей Йосифович (Осипович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скорняков Йосиф (Осип) Селиверстович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скорнякова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Решетникова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скорнякова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Решетникова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скорняков Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Решетникова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скорнякова Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Решетникова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скорнякова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Решетникова Анна
Смерть
Неизвестно