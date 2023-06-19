Постнова Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1876
Отец ребёнка: Постнов Иван Лукич
Григорово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.06.1877
Отец ребёнка: Постнов Иван Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Постнов Иван Лукич
Смерть
Неизвестно