Постнова Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постнова Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1876

Сын: Постнов Иван Иванович

Отец ребёнка: Постнов Иван Лукич

Григорово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.06.1877

Сын: Постнов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Постнов Иван Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постнов Иван Лукич

Смерть
Неизвестно