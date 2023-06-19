Соловьева (Сушенцова) Матрона Михайловна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Сушенцов Михаил Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1888 ст.
Дочь: Елена Венедиктовна
Отец ребёнка: Соловьев Венедикт Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфросиния Венедиктовна
Отец ребёнка: Соловьев Венедикт Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно