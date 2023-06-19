Соловьева (Сушенцова) Матрона Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Сушенцова) Матрона Михайловна

Место рождения

Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Сушенцов Михаил Андреевич

Мать: не указана

Большое Онучино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
22.05.1888 ст.

Дочь: Елена Венедиктовна

Отец ребёнка: Соловьев Венедикт Васильевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфросиния Венедиктовна

Отец ребёнка: Соловьев Венедикт Васильевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Венедикт Васильевич

Смерть
Неизвестно