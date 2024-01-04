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Белкин Иван Григорьев

Место рождения

Кузнечиха, Нагуевская волость, Вязниковский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кузнечиха, Нагуевская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1888

Сын: Белкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Белкина Акилина Ивановна

Кузнечиха, Нагуевская волость, Вязниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкина Акилина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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