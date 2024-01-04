Белкин Иван Григорьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.06.1888
Сын: Белкин Петр Иванович
Мать ребёнка: Белкина Акилина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белкина Акилина Ивановна
Смерть
Неизвестно