Пономарева (Козлова) Мария Лукьяновна
Место рожденияУстьгоры Новособ обл РФСР
Дата рожденияМежду 1889 и 1896
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1889 и 1896
Отец: Козлов Лука Авдеевич
Мать: Козлова Нилина Романовна
Устьгоры Новособ обл РФСР
Рождение ребёнка
24.06.1926
Дочь: Филимонова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван Тимофеевич
Тайлаково Новосиб обл ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930
Тайлаково Новосиб обл ССР