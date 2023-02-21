Пономарева (Козлова) Мария Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Козлова) Мария Лукьяновна

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Место рождения

Устьгоры Новособ обл РФСР

Дата рождения

Между 1889 и 1896

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1889 и 1896

Отец: Козлов Лука Авдеевич

Мать: Козлова Нилина Романовна

Устьгоры Новособ обл РФСР
Рождение ребёнка
24.06.1926

Дочь: Филимонова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Тимофеевич

Тайлаково Новосиб обл ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Иван Тимофеевич

Смерть
1930
Тайлаково Новосиб обл ССР
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