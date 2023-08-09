Козлов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Козлова Синклитикия Игнатьевна
Рождение ребёнка
?.06.1880
Дочь: Козлова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Козлова Синклитикия Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.09.1881
Дочь: Козлова Анна Павловна
Мать ребёнка: Козлова Синклитикия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Козлов Иван Павлович
Мать ребёнка: Козлова Синклитикия Игнатьевна
Рождение ребёнка
09.08.1887
Дочь: Пономарева Наталья Павловна
Мать ребёнка: Козлова Синклитикия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Гладкова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Козлова Синклитикия Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.02.1892
Дочь: Козлова Анна Павловна
Мать ребёнка: Козлова Синклитикия Игнатьевна
Рождение ребёнка
28.07.1898
Дочь: Козлова Параскева Павловна
Мать ребёнка: Козлова Синклитикия Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Иван Павлович
Мать ребёнка: Козлова Синклитикия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно