Козлов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Козлов Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Козлова Синклитикия Игнатьевна

Кругликово, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.06.1880

Дочь: Козлова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Козлова Синклитикия Игнатьевна

Кругликово, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.09.1881

Дочь: Козлова Анна Павловна

Мать ребёнка: Козлова Синклитикия Игнатьевна

Кругликово, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Козлов Иван Павлович

Мать ребёнка: Козлова Синклитикия Игнатьевна

Кругликово, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.08.1887

Дочь: Пономарева Наталья Павловна

Мать ребёнка: Козлова Синклитикия Игнатьевна

Кругликово, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Гладкова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Козлова Синклитикия Игнатьевна

Кругликово, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.02.1892

Дочь: Козлова Анна Павловна

Мать ребёнка: Козлова Синклитикия Игнатьевна

Кругликово, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.07.1898

Дочь: Козлова Параскева Павловна

Мать ребёнка: Козлова Синклитикия Игнатьевна

Кругликово, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Иван Павлович

Мать ребёнка: Козлова Синклитикия Игнатьевна

Кругликово, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Синклитикия Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Кругликово, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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