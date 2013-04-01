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Мосин Даниил Александрович
Мосин Даниил Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.04.2013
Пол
Мужской
Отец
Мосин Александр Николаевич
1988 г.р.
Мать
Астахова Юлия Васильевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.2013
Отец:
Мосин Александр Николаевич
Мать:
Астахова Юлия Васильевна
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