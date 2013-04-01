Мосин Даниил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосин Даниил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.2013

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.2013

Отец: Мосин Александр Николаевич

Мать: Астахова Юлия Васильевна

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