Марфа Яковлева
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якимов Илья Михайлов
Отец ребёнка: Якимов Михайла Федоров
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якимов Михайла Федоров
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно