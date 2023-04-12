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Марфа Яковлева

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимов Илья Михайлов

Отец ребёнка: Якимов Михайла Федоров

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимов Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Якимов Михайла Федоров

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно