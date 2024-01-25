Матвеев Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Константин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1960

Отец: Матвеев Николай

Мать: Матвеева Анна

Рождение ребёнка
29.11.2003

Дочь: Матвеева Анна Константиновна

Мать ребёнка: Матвеева Наталья Викторовна

Саянский, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.03.2006

Сын: Матвеев Николай Константинович

Мать ребёнка: Матвеева Наталья Викторовна

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