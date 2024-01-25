Матвеев Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1960
Отец: Матвеев Николай
Мать: Матвеева Анна
Рождение ребёнка
29.11.2003
Дочь: Матвеева Анна Константиновна
Мать ребёнка: Матвеева Наталья Викторовна
Саянский, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.03.2006
Сын: Матвеев Николай Константинович
Мать ребёнка: Матвеева Наталья Викторовна