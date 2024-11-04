Кильдяева (Соломатникова) Евдокия Михайловна 05.03.1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кильдяева (Соломатникова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.03.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Аs
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Место
Комментарий
Рождение
05.03.1851 ст.

Отец: Соломатников Михаил Васильевич

Мать: не указана

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козаков Нестор Иванович

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.11.1864 ст.

Муж: Кильдяев Захар Ильич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Поручителями по жениху были: Григорий Яковлевич Кильдяев, отставной солдат Иван Трофимович Чеколев и Федор Иванович Четырлов, по невесте: Георгий Алексеевич Мельников и Илларион Степанович Соломатнико... Показать все
Смерть
Неизвестно
Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область

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