Кильдяева (Соломатникова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.03.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1851 ст.
Отец: Соломатников Михаил Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1864 ст.
Муж: Кильдяев Захар Ильич
Поручителями по жениху были: Григорий Яковлевич Кильдяев, отставной солдат Иван Трофимович Чеколев и Федор Иванович Четырлов, по невесте: Георгий Алексеевич Мельников и Илларион Степанович Соломатнико... Показать все
Смерть
Неизвестно