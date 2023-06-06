Хаматова (Хаматова) Балкыя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаматова (Хаматова) Балкыя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Абусагитова Асхабзямал

Отец ребёнка: Супханпулев Абусагит

Рождение ребёнка
1803

Сын: Абусагитов Абдулсалих

Отец ребёнка: Супханпулев Абусагит

Рождение ребёнка
1808

Сын: Абусагитов Абдулгазиз

Отец ребёнка: Супханпулев Абусагит

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Абусагитова Гулзафа

Отец ребёнка: Супханпулев Абусагит

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Абусагитова Газизгыйффат

Отец ребёнка: Супханпулев Абусагит

Рождение ребёнка
1813

Сын: Абусагитов Тимурша

Отец ребёнка: Супханпулев Абусагит

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Абусагитова Гиззивафа

Отец ребёнка: Супханпулев Абусагит

Рождение ребёнка
1820

Сын: Абусагитов Абдулсалих

Отец ребёнка: Супханпулев Абусагит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супханпулев Абусагит

Место жительства
Неизвестно
Байсарово
Смерть
Неизвестно