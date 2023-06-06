Хаматова (Хаматова) Балкыя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Абусагитова Асхабзямал
Отец ребёнка: Супханпулев Абусагит
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Супханпулев Абусагит
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Супханпулев Абусагит
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Абусагитова Гулзафа
Отец ребёнка: Супханпулев Абусагит
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Абусагитова Газизгыйффат
Отец ребёнка: Супханпулев Абусагит
Рождение ребёнка
1813
Сын: Абусагитов Тимурша
Отец ребёнка: Супханпулев Абусагит
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Абусагитова Гиззивафа
Отец ребёнка: Супханпулев Абусагит
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Супханпулев Абусагит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Супханпулев Абусагит
Место жительства
Неизвестно
Байсарово
Смерть
Неизвестно