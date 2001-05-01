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Коваленко Анна Александровна
Коваленко Анна Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.05.2001
Пол
Женский
Отец
Косилов Александр Владимирович
1977 г.р.
Мать
Косилова Светлана Викторовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2001
Отец:
Косилов Александр Владимирович
Мать:
Косилова Светлана Викторовна
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