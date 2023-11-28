Савельева (Комар) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Комар) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1984

Сын: Савельев Евгений Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Вячеслав Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

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