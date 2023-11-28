Савельева (Комар) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1984
Сын: Савельев Евгений Вячеславович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Светлана Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан