Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пинегина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Пинегин Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пинегин Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Пинегин Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пинегина Алина Александровна

Отец ребёнка: Пинегин Александр Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пинегин Александр Евгеньевич