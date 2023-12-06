Тян (Ан) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиОколо 1919
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Ан Василий (Кытени)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1916
Сын: Тян Петр Иосифович
Отец ребёнка: Тян Иосиф Михайлович
село Первый Синельников, Дальневосточного края
Рождение ребёнка
13.08.1918 ст.
Сын: Тян Павел Иосифович
Отец ребёнка: Тян Иосиф Михайлович
Село Синельниковское, Покровская волость
Смерть
Около 1919
Село Синельниковское, Покровская волость
Причина смерти: Убили китайцы