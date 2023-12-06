Тян (Ан) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тян (Ан) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Около 1919

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Ан Василий (Кытени)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1916

Сын: Тян Петр Иосифович

Отец ребёнка: Тян Иосиф Михайлович

село Первый Синельников, Дальневосточного края
Рождение ребёнка
13.08.1918 ст.

Сын: Тян Павел Иосифович

Отец ребёнка: Тян Иосиф Михайлович

Село Синельниковское, Покровская волость
Смерть
Около 1919
Село Синельниковское, Покровская волость
Причина смерти: Убили китайцы
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