Азаров Никита
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Азаров Андрей
Мать: Азарова Агафья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Азарова Елизавета
Мать ребёнка: Азарова Варвара
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азарова Варвара
Смерть
Неизвестно