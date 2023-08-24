Ермаков Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермаков Дмитрий
Мать: Ермакова Ефросинья
Рождение ребёнка
01.10.1922
Дочь: Воробьева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Андреевна
Орельево
Рождение ребёнка
После 1925
Сын: Мартынов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Андреевна
д. Орельево, Захаровский р-н, Рязанская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1942