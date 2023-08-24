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Ермаков Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермаков Дмитрий

Мать: Ермакова Ефросинья

Рождение ребёнка
01.10.1922

Дочь: Воробьева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Андреевна

Орельево
Рождение ребёнка
После 1925

Сын: Мартынов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Андреевна

д. Орельево, Захаровский р-н, Рязанская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1942
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