Ермоленко Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1867 ст.

Сын: Ермоленко Мефодий Титович

Отец ребёнка: Ермоленко Тит Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Тит Иванович

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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