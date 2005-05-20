Кошелева (Фомина) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1918
Дата смерти20.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1918
Отец: Фомин Василий Никитович
Мать: Елена Алексеевна Фомина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошелева Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Кошелев Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кошелев Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.2005