Кошелева (Фомина) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Фомина) Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1918

Дата смерти

20.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1918

Отец: Фомин Василий Никитович

Мать: Елена Алексеевна Фомина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошелева Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Кошелев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Кошелев Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Павел Иванович

Смерть
20.05.2005
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