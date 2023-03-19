Бубочкина Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубочкина Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бубочкин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Бубочкин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бубочкин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Бубочкин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Бубочкин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Бубочкин Андрей Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубочкин Андрей Филиппович

Смерть
Неизвестно