Бубочкина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бубочкин Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Бубочкин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бубочкин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Бубочкин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Бубочкин Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Бубочкин Андрей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно