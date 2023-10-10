Григорьев Филип
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Б/ф Григорий Михайлов
Мать: Онисья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Филипов Лука
Мать ребёнка: Ильина Аксинья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Филипов Тихон
Мать ребёнка: Ильина Аксинья
Рождение ребёнка
09.11.1821
Сын: Филипов Матвей
Мать ребёнка: Ильина Аксинья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Филипов Евдоким
Мать ребёнка: Ильина Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Аксинья
Смерть
Неизвестно