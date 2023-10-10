Григорьев Филип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Филип

Григорьев Филип

Место рождения

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

Около 1762 г.р.

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Б/ф Григорий Михайлов

Мать: Онисья Федорова

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Филипов Лука

Мать ребёнка: Ильина Аксинья

Рождение ребёнка
1819

Сын: Филипов Тихон

Мать ребёнка: Ильина Аксинья

Рождение ребёнка
09.11.1821

Сын: Филипов Матвей

Мать ребёнка: Ильина Аксинья

Рождение ребёнка
1826

Сын: Филипов Евдоким

Мать ребёнка: Ильина Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Аксинья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close