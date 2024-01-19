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Татьяна Михайловна

Место рождения

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
07.02.1770

Муж: Агафон Герасимович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.06.1779

Дочь: Акулина Агафоновна

Отец ребёнка: Агафон Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Абрам Агафонович

Отец ребёнка: Агафон Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Сила Агафонович

Отец ребёнка: Агафон Герасимович

Смерть
Неизвестно
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