Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1770
Муж: Агафон Герасимович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.06.1779
Дочь: Акулина Агафоновна
Отец ребёнка: Агафон Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Абрам Агафонович
Отец ребёнка: Агафон Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Сила Агафонович
Отец ребёнка: Агафон Герасимович
Смерть
Неизвестно