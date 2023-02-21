Рябов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Назарова Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Рябова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Рябова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Рябова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Рябов Николай Иванович

Мать ребёнка: Рябова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Иван Иванович

Мать ребёнка: Рябова Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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