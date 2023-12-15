Зинин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.?
Сын: Зинин Пётр Иванович
Мать ребёнка: Зинина Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зинина Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зинина Зинаида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинина Зинаида Ивановна
Смерть
Неизвестно