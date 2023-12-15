Зинин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.?

Сын: Зинин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Зинина Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Зинина Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинин Александр Иванович

Мать ребёнка: Зинина Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинина Зинаида Ивановна

Смерть
Неизвестно
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