Бекалов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.2006
Дочь: Бекалова Ксения Александровна
Мать ребёнка: Бекалова Людмила Олеговна
Рождение ребёнка
17.04.2006
Дочь: Бекалова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Бекалова Людмила Олеговна
Рождение ребёнка
01.02.2016
Сын: Бекалов Добрыня Александрович
Мать ребёнка: Бекалова Людмила Олеговна
Рождение ребёнка
01.10.2023
Дочь: Бекалова Алевтина Александровна
Мать ребёнка: Бекалова Людмила Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно