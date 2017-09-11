Кутяев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутяев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1948

Дата смерти

11.09.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1977 г.р.

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутяева Нина Степановна

Рождение ребёнка
04.07.1977

Дочь: Лебедихина Надежда Александровна

Мать ребёнка: Кутяева Нина Степановна

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутяева Нина Степановна

Смерть
11.09.2017
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