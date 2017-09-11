Кутяев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1948
Дата смерти11.09.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутяева Нина Степановна
Рождение ребёнка
04.07.1977
Дочь: Лебедихина Надежда Александровна
Мать ребёнка: Кутяева Нина Степановна
Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутяева Нина Степановна
Смерть
11.09.2017