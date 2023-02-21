Ларин Зиновий Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Зиновий Потапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1869 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: Ларин Потап

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1906

Сын: Ларин Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между ?.10.1910 и ?.11.1910

Сын: Ларин Григорий Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
12.02.1911

Жена: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
+Поручитель по невесте - Станоткин Карп Лукьянович Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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