Ларин Зиновий Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: Ларин Потап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1906
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между ?.10.1910 и ?.11.1910
Сын: Ларин Григорий Зиновьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
12.02.1911
Жена: не указана
+Поручитель по невесте - Станоткин Карп Лукьянович Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно